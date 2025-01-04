İçerisinde hasta bulunmadığı halde kırmızı ışıkta geçip, kazaya karışan ambulans kusurlu bulundu

Kaza, 1 yıl önce merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. L.K. idaresindeki ambulans, kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen geçiş üstünlüğünü kullanmak isterken P.S'nin kullandığı otomobile çarptı. Kazada sürücü P.S. yaralandı. P.S'nin şikayetçi olmasının ardından soruşturma başlatıldı. Hazırlanan bilirkişi raporunda içerisinde hasta bulunmayan ambulansın şoförünün geçiş üstünlüğünü sağlamak için siren çalarak kırmızı ışıkta geçmek istediği ve bu esnada P.S'nin otomobiline çarpıp, yaralanmasına neden olduğu, bu nedenle tam kusurlu olduğu belirtildi.