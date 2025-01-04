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Giriş Tarihi: 4.1.2025 07:05

İçerisinde hasta bulunmadığı halde kırmızı ışıkta geçip, kazaya karışan ambulans kusurlu bulundu

Konya’da herhangi bir hasta olmamasına rağmen geçiş üstünlüğünü sağlamak için kırmızı ışıkta geçen ambulansın çarptığı otomobilin sürücüsü P.S. (31) yaralandı. P.S’nin şikayetçi olması üzerine açılan davada tam kusurlu bulunan ambulans sürücüsü L.K. hakkında 1 ay 26 gün hapis cezası verilerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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İçerisinde hasta bulunmadığı halde kırmızı ışıkta geçip, kazaya karışan ambulans kusurlu bulundu

Kaza, 1 yıl önce merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. L.K. idaresindeki ambulans, kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen geçiş üstünlüğünü kullanmak isterken P.S'nin kullandığı otomobile çarptı. Kazada sürücü P.S. yaralandı. P.S'nin şikayetçi olmasının ardından soruşturma başlatıldı. Hazırlanan bilirkişi raporunda içerisinde hasta bulunmayan ambulansın şoförünün geçiş üstünlüğünü sağlamak için siren çalarak kırmızı ışıkta geçmek istediği ve bu esnada P.S'nin otomobiline çarpıp, yaralanmasına neden olduğu, bu nedenle tam kusurlu olduğu belirtildi.



AMBULANS SÜRÜCÜSÜNE CEZA
Konya Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada ambulans sürücüsü L.K. hakkında 'taksirle yaralamaya neden olmak' suçundan 1 ay 26 gün hapis cezası ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmedildi. Taraflar arasında maddi ve manevi tazminat davaların da sürdüğü öğrenildi.

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İçerisinde hasta bulunmadığı halde kırmızı ışıkta geçip, kazaya karışan ambulans kusurlu bulundu
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