İçi cıva dolu kolyeler ölüm saçıyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi'nde 14 yaşındaki S.B. isimli çocuk, nazardan koruması amacıyla boynunda asılı olan muskayı merak edip açtı. Bu sırada muskanın içinde bulunan cıva çocuğun üzerine döküldü. Muskadan dökülen cıvaya temas eden çocuk, anne ve bir kadın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Rusya'da ise geçtiğimiz günlerde 40 yaşındaki Amina Abakarova, bir termometreden aldığı cıvayı satranç tahtasına ve rakibi 30 yaşındaki Umayganat Osmanova'nın kullandığı bir taşa sürdü. Hastaneye kaldırılan Osmanova'nın zehirlendiği saptandı. SABAH, cıva tehlikesini masaya yatırdı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, ülkemizde nazardan korunmak için bazı insanlar yanında cıva taşıyor. Nazar değmesi durumunda cıvanın karardığına ve bu yolla kişiyi nazardan koruduğuna inanılıyor. Özellikle Çukurova bölgesinde cıva küçük bir şişeye konularak üstte taşınıyor. Eğer cıvayı taşıyan kişi göze gelirse, şişe kendiliğinden patlıyor ve cıva dağılıyor. Kem gözlerin bakışını üzerine çeken cıvanın kararması ya da içinde bulunduğu şişeden dağılması, kişinin nazardan korunmuş olduğuna işaret olarak düşünülüyor. Civanın nazarı kendisine çektiğine inanılıyor.Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Özlüler, cıvanın ağır bir metal olduğunu belirterek uyarılarda bulundu. Özlüler, "Cıva oda sıcaklığında çok kolay buharlaşıp insanları ve insan sağlığını tehdit edebilir hale gelebilir. Cıva buharlaşıp açığa çıktığı ortamlarda çok kolaylıkla solunum yoluyla akciğere alınabilir. Akciğerde hızla kan dolaşımına geçerek diğer organlara ve dokulara dağılımı gerçekleşir. Cıva özellikle akciğerle beraber daha çok beyni ve santral sinir sistemini etkileyebilir. Özellikle psikiyatrik bozukluklar, bilinç değişiklikleri, ölüm gibi bulgularla ortaya çıkabilir" dedi.Solunumu uzun sürdüğünde ölümlere bile yol açan cıva kullanılan kolyeler internette birçok sitede satılıyor. Küçük bir cam tüpün içine konulan civanın kolye ucuna takılarak satışa sunulduğu görülürken, cam tüpün kırılması durumunda çok kolay zehirlenmelere yol açabileceği ifade edildi.