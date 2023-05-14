‘İçimde annemden bır parça taşıyorum’

Şanlıurfa'da yaşayan Aylin ve Ali Altuntaş çifti, kızları Rabia Altuntaş'ı henüz 5 yaşındayken vücudundaki şişlikler nedeniyle hastaneye götürdü. Rabia'nın idrarında kan olduğu fark edilince Diyarbakır'a sevkedildi. Buradaki kontrollerde Rabia'nın böbreklerinin iflas ettiği anlaşıldı. Baba Ali Altuntaş o günler için "3 ay hastanede kaldık. Hiç eve gitmedik ve kızımız gözlerimizin önünde eriyordu" dedi. Altuntaş ailesinin Şanlıurfa'da başlayan hikâyesi Ankara'da sürdü. Ankara'da biyopsi yapıldı ve aileye Rabia için geç kalındığı, kronik böbrek yetmezliği başladığı belirtildi. Altuntaş ailesi İstanbul'a yakın olması ve diyaliz merkezi bulunduğu için Tekirdağ'a taşındı. Rabia 6 yıl boyunca evde periton diyalize girdi. Bu süreçte okula gidemedi. Yaşıtlarından geç okula başlayıp okumayı geç öğrendi.Altuntaş ailesi daha önce de böbrek nakli için başvuruda bulundu. Ancak anne Altuntaş'ın yüksek tansiyonu nedeniyle umutları tükenmişti. Anne Altuntaş o gün yaşadıklarını şöyle anlattı: "Hem Rabia'nın kalbi vardı hem de bende yüksek tansiyon vardı. Biz o gün eve ağlayarak döndük. Rabia'nın tek umudu bendim. O olmayınca da umutlarımız yıkıldı."22 yaşındaki Rabia'nın mitral kapak yetmezliği nedeniyle de kalbi az çalışıyordu. Bu nedenle yürüyemiyordu. Altuntaş ailesi Rabia'yı tekerlekli sandalye ile son çare İstanbul'daki özel bir hastaneye getirdi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Harun Arbatlı mitral kapak ameliyatı gerçekleştirdi. 3 ay sonra Rabia, böbrek nakli için hazırdı. Bu sırada anne Altuntaş da kızına böbreğini verebilecek şekilde kilo verdi. Üroloji ve Böbrek Nakli Uzmanı Op. Dr. Mert Altınel ve ekibi anne Altuntaş'ın bir böbreğinin Rabia'ya naklini gerçekleştirdi. Kısa sürede sağlığına kavuşan Rabia'nın nakil sürecini başarı ile yürüten Altınel, "Rabia pırıl pırıl bir genç kızımız. Anne babası da onun hayata yeniden dört elle sarılabilmesi için daima yanında" dedi.Rabia Altuntaş, okuma yazmayı geç öğrense de Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni kazandı. Şimdi geleceğin öğretmen adayı. Rabia "Çocukken hep okula gidebileceğim, arkadaşlarımın olacağı günlerin hayalini kuruyordum. Annemden bir parçayı içimde taşımak mucize gibi. Bana ikinci kez can oldu. Yeni bir hayata başladım. Hayallerim gerçek oldu" dedi.