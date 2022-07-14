İçimizdeki Ateş 4. bölüm izle ATV’de! Hale bir zafer daha kazanıyor

İçimizdeki Ateş yeni bölüm izle linki arama geçmişlerindeki yerini aldı. Başrollerini Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören gibi isimlerin paylaştığı sevilen yaz dizisi tam gaz devam ediyor. İçimizdeki Ateş son bölüm izle ile gündemde. İşte, İçimizdeki Ateş 4. Bölüm izle ATV…
İÇİMİZDEKİ ATEŞ SON BÖLÜM İZLE
Bu akşam ekranlara gelen bölüm kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için geliyor:
İÇİMİZDEKİ ATEŞ 4. BÖLÜM KONUSU
Doğan Yener'e yardım etmek için Erkan Tüzün'ü takip etmeye başlayan Bahar ve Mert, Tüzün'ü evinde ölü bulur. Tam bu sırada polis baskınına uğrayan ikili, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınır.
Doğan Yener'in, Ege'nin hukuk bürosunda kaldığını gördükten sonra ne yapacağı merakla beklenirken; Mert, Doğan Yener'i arar ve başlarının belada olduğunu söyleyip yardım ister.