Haberler Yaşam Haberleri İçimizdeki Ateş dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? ATV’nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş oyuncu kadrosu ve konusu!
Giriş Tarihi: 21.6.2022 10:37

İçimizdeki Ateş dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? ATV’nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş oyuncu kadrosu ve konusu!

İçimizdeki Ateş dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? ATV’nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş oyuncu kadrosu ve konusu!

ATV ekranlarının yeni dizisi İçimizdeki Ateş perşembe akşamı başlıyor! Hukuk fakültesinden mezun arkadaşların hayat hikayesi anlatılacak. Dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yaz dönemi boyunca ATV’nin kozlarından biri olacak. İçimizdeki Ateş konusu ve oyuncuları dikkatleri toplamayı başardı. Aramalarda şimdiden yerini alıyor. İşte İçimizdeki Ateş oyuncuları ve konusu!

İçimizdeki Ateş oyuncu kadrosu ile sağlam bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Başrolleriyle yaz döneminde reytingleri alt üst etmek istiyor. Her perşembe ekranlara gelmesi bekleniyor. İçimizdeki Ateş konusu, oyuncuları aratılıyor. ATV bu yaz döneminde üç yeni dizi ile yerini sağlama almak istiyor. İşte İçimizdeki Ateş dizisi ve oyuncuları

İÇİMİZDEKİ ATEŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ GÜN?

İçimizdeki Ateş 23 Haziran 2022 perşembe günü yayına girecek. İlk bölümü perşembe günü yayınlanacak. Dizi 20.00'da ekranlarda olacak.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ KONUSU

Hukuk fakültesinden mezun olmuş genç avukat adayları Mert, Bahar, Hale ve Ege zorlu elemelerden geçerek Ünlü Avukat Doğan Yener ve eşi Tülin Tan'ın yanında staja başlarlar. Staj süresince beladan uzak kalmaları gerekmektedir. Hayat onları bu yolculukta türlü engellerle sınarken, Doğan ve Tülin'in yol göstericiliği ile hedeflerine ulaşabilme serüvenlerini ve bu yolda neler kazanıp nelerden vazgeçeceklerini hep birlikte göreceğiz…

İÇİMİZDEKİ ATEŞ OYUNCULARI

Dizinin oyuncuları arasında Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu, Bilgesu Kural

ARKADAŞINA GÖNDER
İçimizdeki Ateş dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? ATV’nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş oyuncu kadrosu ve konusu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA