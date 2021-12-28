İçinde uyuşturucu çıkan jetin pilotu yakalandı

BREZİLYA'NIN Fortaleza Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Türkiye merkezli ACM Airlines isimli özel jette bulunan 24 bavuldan 1 ton 304 kilogramlık kokain çıkmasıyla ilgili ayrıntılar belli oldu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Brezilya makamlarınca şartlı salıverilen özel jet pilotu V.D. 26 Aralık'ta Fransa üzerinden İstanbul Havalimanı'na giriş yaptığı esnada gözaltına alındı. Havayolu şirketinin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli de dün operasyonla yakalandı. Şirket yöneticilerinin ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Çok sayıda evraka incelenmek üzere el kondu. Gözaltına alınan pilot V. D. ACM Airlines şirket sahibi Şeyhmuz Ö. ile Leyla Ö., Ali Burak B., Fatih Rasim B., Bekir Koray Ö. ve Nesim Özlem B. Adlı şüphelinin işlemleri sürüyor.