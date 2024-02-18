‘İçindeki toz çıkmayınca üfledim, tükürmedim’

Edirne'de bir alışveriş merkezinde bulunan kahve dükkanında bir turist tarafından işletmecinin fincana tükürmesiyle temizlediği fincanların görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması büyük tepkiye yol açmıştı. Edirne Valiliğinin işletme hakkında adli soruşturma başlatıldığı açıklamasının ardından gözaltına alınan işletmeci Hacı Zorlu, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sözleşmesi feshedilip dükkanı mühürlenen o işletmeci konuşarak kendisini savundu. İşletmeci Zorlu, "Kahve fincanını ıslak mendil ile siliyordum. Baktım içindeki toz çıkmıyor bende bardağa üfledim ve sildim. Tükürük olayı kesinlikle yoktur. Fincanlarda kahve satışı yapmak kesinlikle yasaktır. Bu fincanlar görsel olarak burada durmakta. Kahve fincanlarını kutusundan çıkarıyoruz, paketliyoruz ve gelen müşteriye veriyoruz. Biz bu bardak ile herhangi bir müşteriye kahve sunmuyoruz. Ben fincanda kahveyi müşteriye ikram ediyormuşum gibi gösterildi ve bu nedenle burada ben mağdur oldum, 400 bin lira zararım var" dedi.