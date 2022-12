‘İçine cin kaçtı’ diyerek genç kızı istismar etti

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki epilepsi hastası M.Y. psikolojik sorunları nedeniyle Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri servisinde tedavi görmeye başladı. Bu sırada M.Y.'nin babası N.Y., tedaviden bir sonuç alamadıklarını düşünerek bir akrabaları aracılığıyla sözde hoca Murat Y. ile tanıştı. İddiaya göre Murat Y. M.Y.'nin evine gittiği sırada ailesine, cinlerin musallat olduğunu, 30 yıldır bu işi yaptığını ve kızlarını tedavi edebileceğini söyledi.Ailenin ikna olması üzerine eve gelip giden Murat Y., her seferinde M.Y. ile yalnız kalması gerektiğini okuma yapacağını söyleyerek aileyi dışarı çıkardı. Kızlarının okuduğu dualarla düzeleceğini söyleyen Murat Y., farklı farklı zamanlarda 20 bin TL para aldı. Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan M.Y., ailesine Murat Y.'nin kendisini istismar ettiğini, bu durumu söylediği takdirde anne babasını öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.Şikayetçi olan M.Y., Murat Y.'nin 'Benim üstün güçlerim var, cinlerim var. Senin içindeki cinleri çıkarabilirim. Sakın sesini çıkarma, içindeki bu cinlerin çıkması için benimle cinsel ilişkiye girmen gerek aksi halde delirirsin. Kendine ve ailene zarar verirsin' dediğini ifade etti. M.Y., ifadesinde, "Murat Y. bu şekilde benimle 4-5 defa ilişkiye girdi. Cinsel birliktelik öncesinde cebindeki bıçağı çıkararak 'bana karşı gelirsen aileni öldürürüm, seni de öldürürüm. Bizim yaşadıklarımızı anlamasınlar diye ailene karşı iyi görüneceksin, ailenin bilgisi olursa da inkar et' dedi. Benimle görüşme taleplerin devam etti. Tüm bunlara dayanamayarak şikayetçi oldum" dedi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Y., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Murat Y., M.Y.'ye dua okuduğunu, sadece iyileşmesi için göbeğine ten üzerinden dokunarak okuma yaptığını söyledi. Savcılık tarafından Murat Y. hakkında M.Y.'ya karşı 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 21 yıldan az olmamak şartıyla, baba N.Y.'ye karşı ise 'Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.