İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem bölgesinde yapılanları anlattı 3,5 milyon kişi tahliye edildi

Türkiye, 6 Şubat 2023 günü 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Önce saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesinde büyüklüğü 7,7 olan bir deprem ardında da saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde büyüklüğü 7,6 olarak kaydedilen yeni bir deprem meydana geldi.

Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'ın içinde olduğu 11 ili ve yaklaşık 14 milyonluk bir nüfusu etkilerken 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı. Büyük Marmara Depreminden 23 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 'Asrın Felaketi' olarak kayıtlara geçti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Asrın Felaketinin ardından 1 yıl içerisinde yapılan çalışmalar hakkında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, 6 Şubat'ta Milletçe Asrın Felaketinin de 120 bin kilometre karelik alanda 11 il, 124 ilçe, 6.929 köy ve mahallede, ağır yıkımlara neden olduğunu ve 53 bin 537 vatandaşın yaşamını yitirdiğini 107 bin 213 kişinin de yaralandığını aktardı.

Devletin tam bir seferberlik ruhuyla tüm kurumları, kuruluşları, personeli, araç-gereç ve imkânlarıyla, depremin ilk anından itibaren, felaket bölgelerinde canla başla çalışmaya başladığını aktaran Bakan Yerlikaya, "Depremin 2. günü Hatay'a gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan; 'Devlet-millet omuz omuza vererek inşallah afetin yol açtığı yıkıntıları kaldıracağız, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız' sözleriyle" devletimizin kararlığını ifade ediyordu.

650 BİN PERSONEL SAHADA ÇALIŞTI

Depremler sonrasında 38 bin 901 bina yıkıldığını aktaran Yerlikaya, " Bu binaların tamamında arama, içinde yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama ve kurtarma faaliyeti yürütüldü. Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında: 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı. Ayrıca yürütülen bu çalışmalarda; 20 bin araç ve iş makinesi, 141 helikopter, 182 uçak ve 23 gemi görevlendirildi. Uçak ve helikopterlerimiz toplam 17 bin 500 sorti yaptı" dedi.

3,5 MİLYON KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen, dünyanın en büyük ''İyileştirme Operasyonu'' olduğunu ifade eden Yerlikaya, bölgeye 1 milyon çadır sevk edildiğini aktardı. Yerlikaya; "350 çadır kent alanında 645 bin çadır kuruldu ve yaklaşık 2,5 milyon afetzedemize buralarda geçici olarak barınma imkânı sağlandı. Tüm bunlar yapılırken depremden etkilenen ve yakınlarının yanlarına gitmek isteyen 3 milyon 549 bin afetzedemizin tahliyesi sağlandı. 478 bin vatandaşımız KYK yurtlarında, 710 bin vatandaşımız ise MEB yurtlarında olmak üzere, toplam 1 milyon 188 bin vatandaşımız yurtlarda misafir edildi" diye konuştu.

Türk Havayolları, deprem bölgesine 13 bin 701 sefer ile 2 milyonu aşkın yolcu taşıyarak unutulmaz bir tarih yazdığını dile getiren Yerlikaya, 712 kargo seferiyle 32 bin 770 ton yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırdığı bilgisini paylaştı.

414 KONTEYNER KENT KURULDU

İlk bireysel konteynerlerin depremin 2. günü kurmaya başladığını ifade eden Yerlikaya, 20 Şubat'ta ise Kahramanmaraş Karacasu'da ilk konteyner kentte yaşam başladı. Bugün geldiğimiz noktadaysa 414 konteyner kentte 215 bin 224 konteyner kurulumu gerçekleşti. Bu konteynerlerde; 691 bin afetzedemiz misafir ediliyor. Konteynerlerde; ısıtıcı, klima, vantilatör, buzdolabı gibi temel ihtiyaçlar malzemeleri yer alıyor. Ayrıca bu konteyner kentlerde; sağlık ocağından okullara, kreşlerden mescitlere, marketlerden eczanelere, oyun parklarından psiko sosyal destek alanlarına kadar bütün sosyal donatılar vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu " dedi.

128 MİLYAR LİRA TOPLANDI

Geçici barınma hizmeti kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yerlikaya, şunları aktardı: "Geçici barınma hizmeti kapsamında; 349 bin hanemize toplam 14 milyar 453 milyon lira kira destek ödemesi yapıldı. Bu kapsamda; ev sahiplerine aylık 7 bin 500, kiracılaraysa 5 bin lira kira destek ödemesi yapılmaya devam ediliyor. AFAD'ın başlattığı, 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası ile de vatandaşlarımız hem gönül kapılarını hem de evlerinin kapılarını depremzedelerimize açtı. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda konteyner kentlerdeki ihtiyaç sahibi depremzedelerimize, AFAD-Kızılay iş birliğiyle her ay 4 bin 500 lira yüklenen 69 bin 289 Esen Kart dağıtıldı. Bu kartlara beş aylık toplam 1 milyar 8 milyon 141 bin lira yüklendi. Aynı zamanda; 1 milyon 979 bin haneye 10 bin Lira Destek Ödemesi, 557 bin haneye 15 bin lira taşınma yardımı 41 bin aile yakınına ise 100'er bin lira vefat yardımı yapıldı. Toplamda; 106 milyar 728 milyon lira kaynak deprem bölgemize aktarıldı. "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında 128 milyar 949 milyon lira toplandı. Bunun 79 milyar 263 milyon Lirası harcandı."

ENKAZLARIN YÜZDE 91'İ KALDIRILDI

Deprem bölgesinde 2 milyon 302 bin binada ve 6 milyon 227 bin bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldığını aktaran Yerlikaya; "60 bin 421 acil yıkılacak ve yıkık binanın enkazları 68 günde tamamen kaldırıldı. Ağır hasarlı 200 bin 401 binadan 166 bin 602'sinin enkazı kaldırıldı. Şu ana kadar; hacme göre enkaz kaldırma işleminin yüzde 91'i gerçekleştirildi.

TOPLAM 441 BİN HALK SAHİBİ BELİRLENDİ

Halk sahipliği süreci ile ilgili bilgi veren Yerlikaya; "11 il, 124 ilçe ve 6.929 mahalleyi kapsayan hak sahipliği çalışmaları 211 günde tamamlandı. Bu yoğun çalışma için, 146 Hak Sahipliği Ofisinde yaklaşık 2 bin 500 personel görev aldı. Vatandaşlarımız tarafından sunulan yaklaşık 30 milyon evrak incelendi. Toplamı 15 milyon sayfa olmak üzere, 70 bine yakın komisyon kararı alındı. Ve tüm süreçler tamamlandıktan sonra, 389 bin konut, 40 bin 658 işyeri ve 11 bin 531 ahır olmak üzere toplam 441 bin 567 hak sahipliği belirlendi.