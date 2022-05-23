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Giriş Tarihi: 23.5.2022 10:28 Son Güncelleme: 23.5.2022 10:28

İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı

DHA
İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun başkanlığında Bakanlığımızda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor" denildi.



Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy, Muhterem İnce, Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir katıldı.

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İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı
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