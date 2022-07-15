Haberler Yaşam Haberleri İçişleri Bakanı Soylu: Devlet hizmetlerinde hiçbir aksama yok
Giriş Tarihi: 15.7.2022 14:50 Son Güncelleme: 15.7.2022 15:10

İçişleri Bakanı Soylu: Devlet hizmetlerinde hiçbir aksama yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kamu düzeni açısından 15 Temmuz ihanetinin ve FETÖ'nün yol açtığı hiçbir eksiklik ve devlet hizmetlerinde hiçbir aksama veya noksanlık, bugün için söz konusu olmadığını kaydetti.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İçişleri Bakanı Soylu: Devlet hizmetlerinde hiçbir aksama yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklamada bulundu. 15 Temmuz'un, tıpkı 100 yıl önce Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda geçit verilmeyen ataları gibi 21. yüzyılda bu ülkeyi teslim almak ve zulmü hakim kılmak isteyenlerin, içerdeki hainlerle düzenlediği "Türkiye'yi teslim alma ve ilelebet köleleştirme" girişimi olduğunu belirterek, "Türk insanının o gece 251 şehidiyle ve şehadete aday binlerce insanıyla gazileriyle bu girişimi engellediğini" aktardı.

DEVLET HİZMETLERİNDE HİÇBİR AKSAMA VEYA NOKSANLIK YOK

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının, 100 yıl önceki hain saldırıda millete önderlik, dünyaya itiraz ettiğini anımsatan Soylu, Allah'ın, 15 Temmuz'da da cesur ve ferasetli Türk milletine dirayetli bir lider ve kahramanlar nasip ettiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti: "Ülkemiz bugün, 15 Temmuz'un tahribatını gidermiştir. Kamu düzeni açısından 15 Temmuz ihanetinin ve FETÖ'nün yol açtığı hiçbir eksiklik ve devlet hizmetlerinde hiçbir aksama veya noksanlık, bugün için söz konusu değildir. Buna karşılık, o geceki ve öncesindeki ihanetin izleri, çıkardığımız dersler, kaybettiklerimizin acısı ise her zaman taze kalacak, unutulmayacak ve unutturulmayacaktır. Biz biliyoruz ki bu girişimlerin sonu gelmeyecektir. Türkiye'yi içerden fethetme gayretleri hep sürecek, demokrasimiz her zaman böyle ihanetlere ve taarruzlara maruz kalacaktır. Ancak yine biliyoruz ki aziz milletimiz, 100 yıl önce olduğu gibi binlerce yıllık tarihinde olduğu gibi gelecekte de vatanını, bayrağını, özgürlüğünü ve iradesini koruyacak, demokrasisine sahip çıkacaktır." dedi.

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İçişleri Bakanı Soylu: Devlet hizmetlerinde hiçbir aksama yok
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