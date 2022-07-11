Haberler Yaşam Haberleri İçişleri Bakanı Soylu, Esenyurt'ta selden etkilenen bölgede inceleme yaptı
Giriş Tarihi: 11.7.2022 14:42 Son Güncelleme: 11.7.2022 14:42

İçişleri Bakanı Soylu, Esenyurt'ta selden etkilenen bölgede inceleme yaptı

İstanbul Esenyurtta meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle yaşanan mağduriyetin yaralarının sarılması için çalışma arttırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kuvvetli sağanak sonrası Esenyurt'ta meydana gelen selden etkilenen yerlerde incelemelerde bulundu.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İçişleri Bakanı Soylu, Esenyurt’ta selden etkilenen bölgede inceleme yaptı

Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde su baskınından zarar gören çok sayıda ev ve iş yerinde hasarın izlerinin silinmesi için çalışmalar devam ederken, İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bölgeye inceleme için geldi.

Burada incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Soylu, selden etkilenen vatandaşlarla görüştü. Bakan Soylu ile Vali Yerlikaya, incelemelerin ardından devlet olarak mağdur olan vatandaşların yaralarının sarılması için çalışmaların devam ettğini belirterek bölgeden ayrıldı.

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İçişleri Bakanı Soylu, Esenyurt'ta selden etkilenen bölgede inceleme yaptı
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