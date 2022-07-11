İçişleri Bakanı Soylu, Esenyurt’ta selden etkilenen bölgede inceleme yaptı

Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde su baskınından zarar gören çok sayıda ev ve iş yerinde hasarın izlerinin silinmesi için çalışmalar devam ederken, İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bölgeye inceleme için geldi.

Burada incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Soylu, selden etkilenen vatandaşlarla görüştü. Bakan Soylu ile Vali Yerlikaya, incelemelerin ardından devlet olarak mağdur olan vatandaşların yaralarının sarılması için çalışmaların devam ettğini belirterek bölgeden ayrıldı.