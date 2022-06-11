Haberler Yaşam Haberleri Bakan Soylu son dakika duyurdu! Yabancılarla ilgili yeni karar: 1 Temmuz'da başlayacak
Giriş Tarihi: 11.6.2022 12:08 Son Güncelleme: 11.6.2022 12:42

Bakan Soylu son dakika duyurdu! Yabancılarla ilgili yeni karar: 1 Temmuz'da başlayacak

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Bakan Soylu son dakika duyurdu! Yabancılarla ilgili yeni karar: 1 Temmuz’da başlayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. 1 Temmuz itibarıyla mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranının yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürüleceğini, 1200 mahallenin ikamete kapatılacağını bildiren Bakan Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını ifade etti.

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç Bilgilendirme Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, sınır ötesi harekatlar neticesinde 6 milyon Suriyeli yerinde kalması sağlandığını açıkladı. Ayrıca Suriye'den gelen göçmenlerin 5 ilde bulunan mevcut kamplarda kimlik tespiti ve hangi bölgeden geldiği tespiti yapılacağını ve savaş bölgesinden gelmeyenlerin ise tekrar gönderileceği bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısındaki açıklamalarına şöyle devam etti:

YABANCILARLA İLGİLİ YENİ KARAR: 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Bakan Soylu, 1 Temmuz itibarıyla mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranının yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürüleceğini, 1200 mahallenin ikamete kapatılacağını bildirdi.

BAYRAM İZNİ UYGULAMASI OLMAYACAK

İçişleri Bakanı Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını bildirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Soylu son dakika duyurdu! Yabancılarla ilgili yeni karar: 1 Temmuz'da başlayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA