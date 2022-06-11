Bakan Soylu son dakika duyurdu! Yabancılarla ilgili yeni karar: 1 Temmuz’da başlayacak

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç Bilgilendirme Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, sınır ötesi harekatlar neticesinde 6 milyon Suriyeli yerinde kalması sağlandığını açıkladı. Ayrıca Suriye'den gelen göçmenlerin 5 ilde bulunan mevcut kamplarda kimlik tespiti ve hangi bölgeden geldiği tespiti yapılacağını ve savaş bölgesinden gelmeyenlerin ise tekrar gönderileceği bilgisini paylaştı.