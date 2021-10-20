İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır anneleri ile görüştü

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti 789 gününe girdi.

Şuana kadar 32 ailenin evladına kavuştuğu annelerin eylemine destek ziyaretleri devam ederken, dün gece muhtarlar günü nedeniyle düzenlenen programa katılmak üzere kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi.

Öğretmenevi'nde düzenlenen kahvaltı annelerle görüşen Soylu, ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Bakan Soylu, ailelerle tek tek sohbet ederken, aileler devletin kendilerine verdiği destekle çocuklarına kavuşacakları inancında olduklarını söylediler.

Basına kapalı gerçekleşen kahvaltı programına İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Münir Karaloğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın da katıldı.