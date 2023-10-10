İçişleri Bakanı Yerlikaya: 181 göçmen kaçakçısı yakalandı!

Türkiye genelinde Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde son 5 gün içinde sınır bölgelerinde gerçekleştirilen İHA, Helikopter ve Cayrokopter destekli 117 operasyonda, 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. Bunlardan 62'si tutuklanırken 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda 4 bin 758 göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı.
MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terörle, onların işbirlikçileriyle, göçmen kaçakçısı organizatörleriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecektir" şeklinde açıklamada bulundu.