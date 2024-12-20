İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: TİHEK ve Göç İdaresi’nden ortak protokol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı ile TİHEK arasında imzalanan iş birliği protokolünü duyurdu. Bakan Yerlikaya, protokolün insan hakları ve göç politikaları çerçevesinde duyarlılığı artırmayı hedeflediğini belirtti.

PROTOKOLLE YENİ PROJELER HAYATA GEÇECEK

Protokol kapsamında, göç ve insan hakları alanında seminerler, paneller, eğitim programları ve bilimsel araştırmalar düzenlenecek. Bu çalışmalar, iki kurumun ortak sorumluluk anlayışıyla gerçekleştirilirken, insan haklarına duyarlılık kazandıracak projeler için personel görevlendirmeleri yapılacak. Göç İdaresi ve TİHEK, birlikte hareket ederek toplumsal farkındalığı artırmayı ve hak temelli politikaların yaygınlaştırılmasını sağlamayı amaçlıyor.