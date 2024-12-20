Haberler Yaşam Haberleri İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: TİHEK ve Göç İdaresi’nden ortak protokol
Giriş Tarihi: 20.12.2024 11:11 Son Güncelleme: 20.12.2024 11:15

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: TİHEK ve Göç İdaresi’nden ortak protokol

Göç İdaresi Başkanlığı ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), insan temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla güçlerini birleştirdi. İmzalanan protokol kapsamında eğitim programlarından farkındalık projelerine kadar birçok faaliyet hayata geçirilecek.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: TİHEK ve Göç İdaresi’nden ortak protokol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı ile TİHEK arasında imzalanan iş birliği protokolünü duyurdu. Bakan Yerlikaya, protokolün insan hakları ve göç politikaları çerçevesinde duyarlılığı artırmayı hedeflediğini belirtti.

PROTOKOLLE YENİ PROJELER HAYATA GEÇECEK

Protokol kapsamında, göç ve insan hakları alanında seminerler, paneller, eğitim programları ve bilimsel araştırmalar düzenlenecek. Bu çalışmalar, iki kurumun ortak sorumluluk anlayışıyla gerçekleştirilirken, insan haklarına duyarlılık kazandıracak projeler için personel görevlendirmeleri yapılacak. Göç İdaresi ve TİHEK, birlikte hareket ederek toplumsal farkındalığı artırmayı ve hak temelli politikaların yaygınlaştırılmasını sağlamayı amaçlıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: TİHEK ve Göç İdaresi’nden ortak protokol
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA