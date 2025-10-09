İçişleri Bakanı Yerlikaya Yüksekova’da

Sabah saatlerinde uçakla Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'na inen Bakan Yerlikaya, burada yetkililer tarafından karşılandı. Havalimanından helikopterle Esendere Beldesi'ne geçen Yerlikaya, ilk olarak Esendere Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve belediye çalışanları tarafından karşılanan Bakan Yerlikaya, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye hizmetleri, bölgedeki yatırımlar ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin ardından beraberindeki heyetle Esendere Sınır Kapısı'na geçen Yerlikaya, burada düzenlenen sınır güvenliği toplantısına katıldı. Bakan Yerlikaya'ya Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci, Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Derecik Kaymakamı Sezai Demirci, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Cüneyt Olcay, zor Hakkari İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata, Van Karayolları Bölge Müdürü Demirhan Erol ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya eşlik etti.