Bakan Yerlikaya'dan milli maç öncesi "Diyarbakır Zerzevan" paylaşımı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak kritik mücadeleye ilişkin Bakan Yerlikaya, X hesabından Çınar ilçesindeki tarihi Zerzevan Kalesi'nde çekilen videolu gönderi paylaştı.
Yerlikaya, "Bu akşam Avrupa Şampiyonası Yarı Final yolunda rakibimiz Hollanda. Biz, #BizimÇocuklar'a sonuna kadar güveniyoruz. Zerzevan'da top oynayan çocuklarımızın da; dünyanın dört bir yanında kalbi ay-yıldız atan milyonların da duaları sizlerle. Haydi vurduğunuz gol, yolun sonu final olsun" ifadelerine yer verdi.
Bu akşam Avrupa Şampiyonası Yarı Final yolunda rakibimiz Hollanda.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 6, 2024
Biz, #BizimÇocuklar'a sonuna kadar güveniyoruz.
Zerzevan'da top oynayan çocuklarımızın da; dünyanın dört bir yanında kalbi Ay Yıldız atan milyonların da duaları sizlerle🇹🇷
Haydi vurduğunuz gol ⚽️⚽️
yolun sonu… pic.twitter.com/b9xp1gOxRX