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Giriş Tarihi: 6.7.2024 19:04 Son Güncelleme: 6.7.2024 19:11

Bakan Yerlikaya'dan milli maç öncesi "Diyarbakır Zerzevan" paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı için tarihi Diyarbakır’ın Çınar ilçesi yakınlarındaki Zerzevan Kalesi’nde çekilen top oynayan çocukların video klibini paylaştı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Bakan Yerlikaya’dan milli maç öncesi Diyarbakır Zerzevan paylaşımı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak kritik mücadeleye ilişkin Bakan Yerlikaya, X hesabından Çınar ilçesindeki tarihi Zerzevan Kalesi'nde çekilen videolu gönderi paylaştı.

Yerlikaya, "Bu akşam Avrupa Şampiyonası Yarı Final yolunda rakibimiz Hollanda. Biz, #BizimÇocuklar'a sonuna kadar güveniyoruz. Zerzevan'da top oynayan çocuklarımızın da; dünyanın dört bir yanında kalbi ay-yıldız atan milyonların da duaları sizlerle. Haydi vurduğunuz gol, yolun sonu final olsun" ifadelerine yer verdi.

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Bakan Yerlikaya'dan milli maç öncesi "Diyarbakır Zerzevan" paylaşımı
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