İçişleri Bakanlığı “Bir yalan daha çürütüldü” diyerek paylaştı: İmamoğlu’nun 13, Göksu’nun 5 dosyası işleme konmadı

SORUŞTURMA İZNİNİN NASIL VERİLDİĞİ ANLATILDI

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: "Bakanlığımıza, başta adli merciler olmak üzere, CİMER, e-posta, dilekçe ve benzeri yollardan belediye başkanları ile ilgili gelen ihbar ve şikâyetler üzerine uygulanan işlem süreçlerini kısaca özetlemek gerekir ise; Bakanlığımıza ulaşan ihbar ve şikâyetler genel olarak mahallinde detaylı bir şekilde ön araştırmaya tabi tutulması için ilgili valiliklere gönderilmektedir. Valilikçe konusuna göre uzman bir araştırmacı görevlendirilerek başvuru konusu incelenmekte, konuyla ilgili suç unsuruna rastlanması ve bunun müfettiş tarafından soruşturulması gerektiği kanaatine varılır ise, Valilik değerlendirmesiyle birlikte Bakanlığımızdan müfettiş talebinde bulunulmaktadır. Yapılan ön araştırma veya müfettişlikçe yapılan inceleme sonucunda, Kanun'un 4'üncü maddesinde açıklandığı üzere, ihbar ve şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması halinde veya suç unsuruna rastlanmaz ise işleme konulmama kararı verilmektedir. Bununla birlikte, yapılan ön inceleme neticesinde, suç unsuruna rastlanması halinde soruşturma izni verilmesine, rastlanmaması halinde ise soruşturma izni verilmemesine karar verilmektedir. Kaldı ki, Bakanlığımızca alınan tüm kararlara karşı idari yargı yolu açık olup, ilgililerin itiraz hakkı bulunmaktadır."