Haberler Yaşam Haberleri İçişleri Bakanlığı duyurdu! Cinayetlerin aydınlatılma oranı yüzde 99,93 oldu
Giriş Tarihi: 22.1.2022 11:29 Son Güncelleme: 22.1.2022 11:40

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Cinayetlerin aydınlatılma oranı yüzde 99,93 oldu

DHA
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Cinayetlerin aydınlatılma oranı yüzde 99,93 oldu

İçişleri Bakanlığı açıkladı; Geçtiğimiz yıl işlenen 1468 cinayetten 1467'si aydınlatıldı. Cinayetlerin aydınlatılma oranı yüzde 99,93 oldu.

İçişleri Bakanlığı'nca polis sorumluluk bölgesinde geçen yıl işlenen 1468 cinayetten 1467'sinin aydınlatıldığı, cinayetlerin aydınlatılma oranının yüzde 99,93 olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet asayiş birimlerinin titiz çalışması sonucu geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 'kasten öldürme' olaylarının neredeyse tamamı çözüldü. Geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde, 1468 'kasten öldürme' olayı meydana geldi. Emniyet asayiş birimlerince cinayetlerin faillerinin yakalanması için özel ekipler oluşturuldu. Her olayı tek tek ele alan ve delillendirme çalışmalarında teknolojik imkanlardan da faydalanan polis ekipleri, cinayetlerden 1467'sini aydınlattı. Cinayetlerin aydınlatılma oranı yüzde 99,93 oldu. Böylece polis sorumluluk bölgesinde ilk kez 1 yıl içinde işlenen cinayetlerden tamamına yakını, yine aynı sene içinde aydınlatılmış oldu.

Denizli'de, polis sorumluluk bölgesinde geçen yıl işlenen cinayetin failinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Cinayetlerin aydınlatılma oranı yüzde 99,93 oldu
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