Haberler Yaşam Haberleri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Temmzu 2021 verilerine göre, Türkiye'de nüfus kütüklerine kayıtlı en çok kullanılan 50 soyadı arasında hangi ikisi yoktur?
Giriş Tarihi: 23.10.2022 21:55 Son Güncelleme: 23.10.2022 21:55

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Temmzu 2021 verilerine göre, Türkiye'de nüfus kütüklerine kayıtlı en çok kullanılan 50 soyadı arasında hangi ikisi yoktur?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 23 Ekim 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Temmzu 2021 verilerine göre, Türkiye'de nüfus kütüklerine kayıtlı en çok kullanılan 50 soyadı arasında hangi ikisi yoktur? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Temmzu 2021 verilerine göre, Türkiye'de nüfus kütüklerine kayıtlı en çok kullanılan 50 soyadı arasında hangi ikisi yoktur? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün Temmzu 2021 verilerine göre, Türkiye’de nüfus kütüklerine kayıtlı en çok kullanılan 50 soyadı arasında hangi ikisi yoktur?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (23 Ekim 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Temmzu 2021 verilerine göre, Türkiye'de nüfus kütüklerine kayıtlı en çok kullanılan 50 soyadı arasında hangi ikisi yoktur? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (23 EKİM 2022)

ATV ile 23 Ekim Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Temmzu 2021 verilerine göre, Türkiye'de nüfus kütüklerine kayıtlı en çok kullanılan 50 soyadı arasında hangi ikisi yoktur?

A- Ceylan ve Kartal (CEVAP)
B- Doğan ve Şahin
C- Kurt ve Koç
D- Aslan ve Kaplan

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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Temmzu 2021 verilerine göre, Türkiye'de nüfus kütüklerine kayıtlı en çok kullanılan 50 soyadı arasında hangi ikisi yoktur?
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