İçişleri Bakanlığı’dan 81 ilde ’Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması’

İşte Bakanlık tarafıdan yapılan o açıklama:

Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, güvenlik güçlerimizin her zaman ve her yerde varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olacak şekilde suç işleme amacındakilerin caydırılması amacı ile özellikle lokanta, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, park/bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, playstation vb. oyun salonları, metruk binalar ile kamuya açık yerlerde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" yapılmıştır.

Ülke genelinde 11.562 karma ekip, 267 dedektör köpek ve 45.479 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda; 372.725 şahıs kontrol edilmiş, 986 aranan şahıs yakalanmış, 49 şahıs gözaltına alınmıştır.

111 şahsa idari ve 59 şahsa adli olmak üzere toplam 170 şahsa işlem yapılmıştır.