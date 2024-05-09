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Giriş Tarihi: 9.5.2024 17:33 Son Güncelleme: 9.5.2024 17:40

İçişleri duyurdu: Ankara Emniyeti'nde 3 görevden uzaklaştırma!

İçişleri Bakanlığı, başkentteki organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu: "Sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen mülkiye müfettişlerince, Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır"

AA
İçişleri duyurdu: Ankara Emniyeti’nde 3 görevden uzaklaştırma!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen mülkiye müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır." ifadelerine yer verildi.

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İçişleri duyurdu: Ankara Emniyeti'nde 3 görevden uzaklaştırma!
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