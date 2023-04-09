İçişleri Bakanlığından Dünya Romanlar Günü iftarı

Ankara'da bulunan Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen iftar programına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Aslan, Roman sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Deprem bölgesinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un telefonundan iftara katılanlara hitap eden Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Romanlar konusunda çok önemli adımlar atıldığını anımsattı.

"ROMANLARLA BİRLİKTE ÖNEMLİ ADIMLAR ATACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Romanlar için sözler anlatan söyleyen Bakan Soylu, "Bunlardan bir tanesi Roman Koordinasyon Merkezi'ydi. Biz İstanbul'da Gaziosmanpaşa'da, Sarıgöl'de Romanlarla beraber büyüdük. Aynı sınıfta beraber okuduk. Hem okul, hem karne, hem oyun heyecanını hep birlikte yaşadık. Hayatımın hangi aşamasında olursa olsun onları hiçbir daim unutmadık" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, ilerleyen günlerde de Romanlarla birlikte çok önemli adımlar atacaklarını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da Dünya Romanlar Günü'nü kutladı. Milletin en güvenli ve huzurlu günlerini yaşadığını aktaran Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2016'dan bu yana vatanın huzuruna ve bütünlüğüne göz diken bütün unsurlara, taşeronlara, maşalara karşı kahramanca mücadele verildiğini kaydetti.

"İSTANBUL, HAKKARİ, DİYARBAKIR, MARDİN, NEW YORK, PARİS VE LONDRA'DAN DAHA GÜVENLİ"

Türkiye'nin, verilen mücadeleyle dünyanın en huzurlu ülkelerinden birisi haline geldiğini vurgulayan Ersoy, "Bugün İstanbul, Hakkari, Diyarbakır, Mardin, Van ve Şırnak, New York'tan da, Paris'ten de Brüksel'den de Londra'dan da iddia ediyoruz ki daha güvenli ve huzurlu" şeklinde konuştu.

Onlarca yıldır devam eden terörle mücadelede çok büyük acılar yaşandığını hatırlatan Ersoy, milletin huzuru ve özgürlüğü bulduğunu aktardı. Ersoy, gündüz gidilemeyen dağlarda, geceleri festival yapılabilir hale gelindiğini anlattı.

"BÖLGEDEKİ VATANDAŞLARIMIZ GÜVENLE YAŞADIKLARI İÇİN MUTLULAR"

Bir önceki akşam Mardin'de iftar yaptığını belirten Ersoy, oradaki vatandaşların özgürce yaşamanın, seyahat edebilmenin, alışveriş yapabilmenin, birbirini ziyaret edebilmenin, köyüne, dağına, yaylasına gitmenin mutluluğunu yaşadığını kaydederek, şöyle devam devam etti: "Bugün Amerika'nın, Fransa'nın, İngiliz'in, Kandil'in şımartmasıyla bize bu özgürlüğü, bize bu insanca yaşamayı çok görenlerin insafsızlığına bizi terk edecek bir yanlışı kardeşlerimiz ne olur asla yapmasın' dediler. 'Bizim birliğimize, bütünlüğümüze, kardeşliğimize, kaynaşmamıza, dayanışmamıza, ortak vatanımızda hep birlikte güçlü bir şekilde ileriye, daha ileriye yürümemize tahammül edemeyenlerin Kandil'le, YPG'yle, Pensilvanya'yla yaptıkları pazarlıklarına hiçbir şekilde bu coğrafyanın hiçbir tarafının kurban edilmesine izin vermesinler' dediler. 'Özerklik gibi, operasyonların durması gibi, sınırlarımızı koruyan kahraman güvenlik güçlerimizin hem Irak'tan hem Suriye'den çekilmesi gibi Türkiye'nin bu kadar yıldır ödediği bedellerle elde ettiği kazanımların tamamından vazgeçilerek Irak ve Suriye sınırımızda bin 300 kilometrelik hatta, bir PKK terör devletinin kurulmasına rıza gösterenlere asla izin vermesinler' dediler. 'Ne olur bizim adımıza herkese, bütün dünyaya ilan edin.' Bu seçim, bizim seçimimizdir. 14 Mayıs'taki seçim Türkiye'nin seçimidir. Bu seçimi Amerika asla kazanamayacaktır. Pensilvanya asla kazanamayacaktır. Kandil asla kazanamayacaktır. Bu seçim bizim seçimimiz ve biz kazanacağız."