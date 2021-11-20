İçişleri Bakanlığı’ndan Muratpaşa Belediyesi’ne soruşturma izni!

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın "Bir takım yapılarda resmi belge niteliği taşıyan imar planları ile yapı ruhsatlarına dayanak teşkil eden bazı evraklarda sahtecilik yapıldığı iddiası, Zerdalilik Mahallesi'nde altı bloktan oluşan bir inşaatın imar planları ile yapı ruhsatına aykırı olarak inşa edilip tamamlanmasına göz yumulduğu iddiası ve bir takım iddialar" nedeniyle Antalya Muratpaşa Belediyesi'nde yaptığı inceleme tamamlandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Teftiş Kurulu raporlarına istinaden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla iddialarla alakalı olarak Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Eski Yapı Kontrol Müdürü Savaş Sorgun, Eski Yapı Kontrol Müdür Vekili Onur Burak Milli ile Yapı Kontrol Müdür Vekili Emel Uygun Bolten hakkında soruşturma izni verdi.

ÖN İNCELEME RAPORU VE EKLERİNİN İNCELENMESİ SONUCU ŞUNLAR BELİRTİLDİ:

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı iddialar ile ilgili olarak yapılan ön inceleme üzerine düzenlenen 5 Ağustos 2021 tarihli ve 51/09 sayılı Ön İnceleme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucu şunlar belirtildi:

*5982 ada 4 numaralı parsel yapının sahipleri tarafından kendiliğinden yıkıldığı ve dolayısıyla bu yerde yasalara aykırı bir durum bulunmadığı ifade edildi.

Buna karşın Fenix Dekorasyon İn. Tur. Tic. A.Ş isimli şirket tarafından yapılan 1016 ada 1 ve 16 numaralı parseller ile 1775 ada 1 numaralı parsel üzerine yapılan yapılarda bazı imalatların bilirkişi raporlarında da tespit edildiği üzere Yapı Kullanma İzni aşamasında yapıldığı ifade edilerek, belediye görevlilerince bu duruma müsaade edildiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Hatta daha sonra bu yapılardan 1016 ada 1 parsel ile ilgili olarak tüm yapı için 25 Ekim 2019 tarihinde 06/14 sayılı Yapı Tatil Tutanağı tanzim edilmiş ise de dönemin Yapı Kontrol Müdürü tarafından daksil ile karalama yapıldığı ifade edildi.

*1016 ada 16 numaralı parsel ile ilgili olarak 25 Ekim 2019 tarihli ve 06/15 sayılı Yapı Tatil Tutanağı tanzim edildiği, 30 Mart 2020 tarihli 2-6-9-12-15 ve 18 sayılı bağımsız bölümler için alınan Yapı Kayıt Belgesinin ilgilisi tarafından sunulmasına istinaden yıkım çalışmaları durdurulmuş ise de diğer yapılarla ilgili hiçbir işlem yapılmadığı belirtildi.

*1775 ada 1 numaralı parsel ile ilgili olarak tutulmuş 8 adet Yapı Tatil Tutanağı bulunduğu, yapılan yasal olmayan imalat ve büyümelerin bütün dairelerde aynı şekilde aynı malzemeden yapılmış olması göz önüne alındığında, sonradan yapılmasının söz konusu olamayacağı vurgulandı.

Yapı kullanma izni aşamasında imalatların yapıldığı, dairesinde bulunan resimlerin bazılarının fotomontaj olabileceği ve müfettişliğince yapılan tespitlerin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan bilirkişi görevlendirmesinde de tespit edildiği belirtildi. Kapsam dışında bırakılan bazı belediye memur ve işçileri hakkında aynı konu ile ilgili İdare Mahkemelerince sürecin tamamlanarak soruşturma izni verildiği anlaşıldığından 1 Eylül 2021 tarihinde soruşturma izni kararı verildiği açıklandı.