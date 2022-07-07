İçişleri Bakanlığından trafiğin "kara noktalarına" bayramda özel önlem

Bakanlık tarafından son 3 yıldaki bayram tatillerinde kazaların en yoğun olduğu 20 güzergahın haritası çıkarıldı.

Kaza yoğunluğunun en fazla olduğu güzergahların başında Ankara Çevre Otoyolu ayrımı ile Ankara-Kırıkkale il sınırı arası yer aldı.

İstanbul'da Çatalca Devlet Yolu ayrımı ile Tekirdağ-İstanbul il sınırı arasındaki güzergah, kazaların en fazla yaşandığı ikinci nokta olarak belirlendi.

Amasya'da Çorum-Amasya il sınırı ile Amasya-Samsun il sınırı arasındaki yol ise kazaların yoğun meydana geldiği üçüncü güzergah oldu.

Bu noktaların ardından ülke genelinde kazaların en yoğun olduğu diğer güzergahlar ise sırasıyla şöyle:

"Denizli'de Yeşilova Devlet Yolu ayrımı ile Denizli-Burdur il sınırı arası, Mersin'de Mut Devlet Yolu ayrımı ile Sı̇lı̇fke-Çeşmelı̇ D-400 Kavşağı arası, Samsun'da Sı̇nop-Samsun Devlet Yolu ayrımı ile Ladı̇k Devlet Yolu ayrımı-Toptepe arası, Kırıkkale'de Ankara-Kırıkkale ı̇l sınırı ile Kırıkkale-Yozgat ı̇l sınırı arası, Balıkesir'de Çanakkale-Balıkesı̇r ı̇l sınırı ile Balıkesı̇r Devlet Yolu ayrımı arası, İstanbul'da Çatalca Devlet Yolu ayrımı ile Barbaros Kavşağı arası, Sakarya'da Kocaelı̇-Sakarya ı̇l sınırı ile Pamukova Devlet Yolu ayrımı-Hanlı Kavşağı arası, Samsun'da Bafra Kavak Devlet Yolu ayrımı ile Samsun-Ordu ı̇l sınırı arası, Tokat'ta Nı̇ksar-Tokat Devlet Yolu ayrımı ile Amasya-Tokat ı̇l sınırı arası, Yalova'da Kocaelı̇-Yalova ı̇l sınırı ile Yalova-Bursa ı̇l sınırı arası, Gaziantep'te Gazı̇antep Devlet Yolu ayrımı ile Kahramanmaraş-Gazı̇antep ı̇l sınırı arası, Yozgat'ta Yerköy Devlet Yolu ayrımı ile Kırıkkale-Yozgat ı̇l sınırı arası, Afyonkarahisar'da Bolvadı̇n Devlet Yolu ayrımı ile Çay Afyonkarahı̇sar- Konya ı̇l sınırı arası, Muğla'da Karatoprak Turgutreı̇s İskelesı̇ ile Güllük ı̇l yolu ayrımı arası, Antalya'da Aksekı̇ Devlet Yolu ayrımı ile Demı̇rtaş ı̇l yolu ayrımı arası, Giresun'da Gümüşhane Devlet Yolu ayrımı ile Giresun-Trabzon il sınırı arası, Aksaray'da Ankara-Aksaray il sınırı ile 750-12 Devlet Yolu ayrımı arası."

KESİNTİSİZ DENETİM OLACAK

Ülke genelinde kazaların önlenmesi için alınan tedbirlerin yanı sıra yoğun kaza olan bu bölgelerde emniyet ve jandarma personelince kesintisiz denetimler yapılacak.

İçişleri bakan yardımcıları İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy ve Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren de çeşitli güzergahlarda kazaların önlenmesi için alınan tedbirleri denetleyecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından üst düzey personel de sahada olacak.

KARA DENETİMLERİNE HAVADAN DA DESTEK VERİLECEK

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince gerçekleştirilecek kara denetimlerine özellikle trafik kazalarının en yoğun yaşandığı güzergahlarda havadan da destek sağlanacak.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterlerle 32 ilde 140 saat, dronlarla 79 ilde 1411 saat uçuş gerçekleştirilecek.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopterler de 43 ilde 144 saat, dronlar 81 ilde 1944 saat, insansız hava araçları 12 ilde 38 saat uçarak trafik denetimlerine havadan destek verecek.

Ayrıca, kural ihlalleri ve trafik kazaların yoğun olduğu noktalara toplam 896 maket trafik ekibi aracı ile maket trafik polisleri yerleştirilecek.