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Giriş Tarihi: 14.7.2024 10:50 Son Güncelleme: 14.7.2024 10:55

İçişleri Bakanlığı’nın adını kullanan dolandırıcılar tutuklandı

Adana'da İçişleri Bakanlığı’nın adını kullanarak sahte kimlik ve basın kartı düzenleyen kişileri yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin 2’si tutuklandı. Şüphelilerin ifadelerinde, pişman olduklarını, kartları kırtasiyeden kendilerinin bastığını itiraf ettikleri öğrenildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
İçişleri Bakanlığı’nın adını kullanan dolandırıcılar tutuklandı

Mersin'de F.A. ve arkadaşı E.V.'nin İçişleri Bakanlığı'nın ismini kullanarak sahte kimlik ve basın kartı düzenledikleri, Adana ve Mersin'de iş adamları ile görüşme yaptıkları tespit edildi. 11 Temmuz'da bir kişi, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek F.A. ve E.V.'nin sahte kartlar ile insanları kandırdığını yazdı.

Paylaşım üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler kısa süre içerisinde F.A. ve E.V.'nin içerisinde bulunduğu otomobili uygulama noktasında durdurdu. Araçta ve şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler İçişleri Bakanlığı'nın ismi ve logosu olan kart ile sahte basın kartı ele geçirdi.

Şüphelilerden E.V., "Sürecin böyle işlediğini bilmiyorduk. Kartları kırtasiyeden kendimiz bastırdık. Pişmanız. Bilsek yapmazdık", F.A.'nın ise 'Ben Dünya Basın Federasyonu üyesiyim. Bu kartları hiçbir yerde kullanmadık" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen E.V. ve F.A., tutuklandı.

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İçişleri Bakanlığı’nın adını kullanan dolandırıcılar tutuklandı
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