İçişleri duyurdu: 2022 Yılı Yüksek ve Merkez Değerlendirme Kurul Sonuçları

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek ve Merkez Değerlendirme Kurullarının Emniyet Teşkilatı amir sınıfı personelin 2022 yılına ilişkin terfi değerlendirmeleri sonucunda;
(291) personel 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine,
(148) personel 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine,
(98) personel Emniyet Amiri rütbesinden 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine,
(76) personel Başkomiser rütbesinden Emniyet Amiri rütbesine,
(221) personel Komiser rütbesinden Başkomiser rütbesine,
(2.854) personel ise Komiser Yardımcısı rütbesinden Komiser rütbesine,
Terfi ettirilmiştir.
3201 sayılı Kanun'un 55'inci maddesinin 19'uncu ve 20'nci fıkrası kapsamında bulunan;
1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki (131) personelin "iki yıl süreyle görevine devamına", (16) personelin "emekliye sevkine",
2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki (86) personelin "iki yıl süreyle göreve devamına", (12) personelin "emekliye sevkine",
3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki (4) personelin "iki yıl süreyle göreve devamına", (4) personelin "emekliye sevkine",
4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki (1) personelin "iki yıl süreyle göreve devamına", (10) personelin "emekliye sevkine",
Emniyet Amiri rütbesindeki (3) personelin "iki yıl süreyle göreve devamına", (2) personelin "emekliye sevkine", karar verilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulunun kararları Sayın İçişleri Bakanımızın Onayı ile yürürlüğe girmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.