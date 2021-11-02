İçişleri’nden ’sinyal’ operasyonu: 76 ilde gerçekleşti

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının (KOM) tespitleri doğrultusunda ve koordinesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK) ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında yurt dışından temin edilen cep telefonlarını yasa dışı yollar ile Türkiye'ye getirerek haksız kazanç elde eden zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Devleti vergi kaybına uğratan ve vatandaşların mağdur olmasına neden olan kaçakçılık suçunu işledikleri belirlenen zanlı ve suç grupları ile kaçak cep telefonlarını piyasaya süren işyerlerine yönelik olarak Türkiye genelinde eş zamanlı "sinyal" kod isimli operasyon gerçekleştirildi.

GİZLİ DEPOLARDA SAKLAMIŞLAR

Telefon kaçakçılarının "zula" diye tabir edilen gizli bölmeler içerisinde gümrüğe beyan etmeden Türkiye'ye getirdikleri kaçak cep telefonlarını gizli depolarda topladıkları ardından bu telefonları kuryeler vasıtasıyla kaçak cep telefonu satan işyerlerine dağıttıkları belirlendi. Kaçak cep telefonlarına Türkiye'de kayıtlı eski model cep telefonlarının IMEI bilgilerini klonlanarak kullanıma hazır hale getirdikten sonra piyasaya sürüldüğü öğrenildi.

76 İLDE 387 ŞÜPHELİ

Türkiye'ye sokulan kaçak cep telefonlarını usulsüz yöntemlerle kaydederek piyasaya süren İstanbul merkezli bir gruba yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 36 ilde toplam 88 şüphelinin gözaltına alınacağı, 54 ilde 387 şüphelinin ise ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Bununla birlikte Türkiye genelinde aynı yöntemleri kullanarak kaçak cep telefonlarını piyasaya sürebileceği değerlendiren riskli işyerlerine yönelik ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda 40 ilde 238 adreste arama yapıldığı belirtildi. Sinyal operasyonu kapsamında toplam 76 ilde toplam 341 adreste arama yapılarak 88 şüphelinin gözaltına alınmasının planlandığı öğrenildi.

VATANDAŞLARA UYARI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kaçak yollarla getirilerek satılan cep telefonları ilerleyen tarihlerde vatandaşları mağdur ettiği belirtildi. Mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşların e-Devlet hesaplarını kontrol ederek bilgileri dışında cep telefonu kaydına rastlamaları halinde durumu yetkililere bildirmesinin önem arz ettiği vurgulandı.