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Giriş Tarihi: 3.3.2024 18:06 Son Güncelleme: 3.3.2024 18:23

İçki hırsızlığı girişimi güvenlik engeline takıldı!

İzmit'te bir Alışveriş Merkezinde yaşanan içki hırsızlığı, çalışanların dikkati sayesinde engellendi. Yakalanan hırsız ise  5 güvenlik görevlisinin müdahalesine rağmen, kaçmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu etkisi hale getirilen şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi.

ABBAS ÇAKAR
İçki hırsızlığı girişimi güvenlik engeline takıldı!

Kocaeli İzmit ilçesi'nde bulunan açık hava Alışveriş Merkezi'nde oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir şüpheli girmiş olduğu marketten içki çalmaya çalıştığı esnada görevliler tarafından fark edilerek, AVM güvenliğine bildirildi. Marketten çıkması engellenmek istenen şüpheli, uzun süre market görevlileri ve AVM güvenliği'ne direndi.

GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik görevlileri, içki çalmaya çalışırken yakalanan şahsı kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Toplamda 5 güvenlik görevlisinin müdahale ettiği hırsız, yere yatırılarak etkisiz hale getirilmeye çalışıldı. Bu süreçte, şüphelinin küfürlü sözleri ve direnç göstermesi o esnada bölgede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerine varmasıyla birlikte hırsızlık girişiminde bulunan kişi gözaltına alındı.

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İçki hırsızlığı girişimi güvenlik engeline takıldı!
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