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Giriş Tarihi: 27.12.2022 21:31

İçki içerken bıçaklandı, alkol komasına girdikten sonra hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bacağından bıçaklandıktan sonra hastaneye başvuran ve sahte içki tükettiği için alkol komasına girdiği belirtilen Hakkı Güneri (29), yaşamını yitirdi. Hakkı Güneri’nin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

DHA
İçki içerken bıçaklandı, alkol komasına girdikten sonra hayatını kaybetti

Olay dün gece Ereğli ilçesi Murtaza Mahallesi Bayır Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla alkol alan Hakkı Güneri, tartıştığı komşusu D.O. tarafından bacağından bıçaklandı. Hafif olduğu öğrenilen bıçak yarasıyla ilçedeki özel bir hastaneye başvuran Güneri, gece tedavi altına alındı. Güneri, sabah saatlerinde bilinç bulanıklığı, genel durum bozukluğu şikayetleri göstermeye başlayınca ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Alkol komasına girdiği öğrenilen Güneri tedavi altına alındı. Sahte içki tükettiği öne sürülen Güneri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ölümü şüpheli bulunan Güneri'nin sahte içki kurbanı olup olmadığı yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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İçki içerken bıçaklandı, alkol komasına girdikten sonra hayatını kaybetti
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