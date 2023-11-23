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Giriş Tarihi: 23.11.2023 13:01 Son Güncelleme: 23.11.2023 13:18

İçki içtiği 2 arkadaşını küfürleşme yüzünden öldürdü

Adana’da 19 yaşındaki Şeref A., birlikte içki içtiği 2 arkadaşıyla küfürleşme yüzünden tartıştı. Şeref A., köprü üzerinde 2 arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
İçki içtiği 2 arkadaşını küfürleşme yüzünden öldürdü

Adana'da 19 yaşındaki Şeref A., birlikte içki içtiği Alperen Kaya (19) ve Eren Güngör'le (19) küfürleşme yüzünden tartıştı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Şeref A., bıçakla birlikte 2 arkadaşını köprü üzerinde bıçaklayarak öldürdü. İki arkadaşın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldıktan sonra toprağa verildi. Polis ekipleri katil zanlısı Şeref A.'yı arıyor.

KÖPRÜ ÜZERİNDE BIÇAKLADI

Olay, saat 02.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki Gençlik Köprüsü'nde meydana geldi. Şüpheli Şeref A., mahalleden arkadaşları Alperen Kaya ile Eren Güngör'ü buluşmak için Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'na çağırdı. 3 arkadaş köprü üzerinde içki içtikleri sırada küfürleşip, tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Şeref A., yanında getirdiği bıçakla Kaya'yı göğsünden yaraladı. Şüpheli bu sırada kavgayı ayırmak isteyen Güngör'ü karnından bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Kaya ile Güngör kanlar içinde yere yığıldı. Zanlı bıçaklı saldırıdan sonra kaçtı.

ZANLI ARANIYOR

Yürüyüş parkurundaki güvenlik görevlisinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya ile Güngör, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaya ile Güngör'ün cansız bedenleri, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsilerinin ardından cenazeleri alınan Kaya ile Güngör, Buruk Mezarlığı'nda defnedildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüpheli Şeref A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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İçki içtiği 2 arkadaşını küfürleşme yüzünden öldürdü
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