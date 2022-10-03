İçki masasında Kur’an-ı Kerim’i yırtıp yaktılar! Utanmadan o anları internette paylaştılar

26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen görüntüler, izleyenleri şok etti. Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında 2 kişinin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüldü.