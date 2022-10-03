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Giriş Tarihi: 3.10.2022 16:46 Son Güncelleme: 3.10.2022 16:53

İçki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar! Utanmadan o anları internette paylaştılar

Skandal olay İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşandı. İçki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren 2 kişi, o anları sosyal medyadan paylaştı...

İHA
İçki masasında Kur’an-ı Kerim’i yırtıp yaktılar! Utanmadan o anları internette paylaştılar
26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen görüntüler, izleyenleri şok etti. Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında 2 kişinin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüldü.

Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı.

İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahısların, daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.

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İçki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar! Utanmadan o anları internette paylaştılar
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