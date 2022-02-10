İçleri ısıtacak görüntüler! Yolda kalanlara çay ve bisküvi dağıttı

Şuhut Demirbel köyü imam hatibi Adem Eser'in yolda kalanlara Allah rızası için çay ve bisküvi dağıttı. Görüntülerde Eser, vatandaşın ikramı paralı zannettiğinden yakınarak "Ben karşı köyün imamıyım. Millet üşümesin diye çay bisküvi dağıtıyorum. Millet paralı zannettiği için almıyor. Allah rızası için dağıtıyoruz." ifadelerini kullanıyor.