Şuhut Demirbel köyü imam hatibi Adem Eser'in yolda kalanlara Allah rızası için çay ve bisküvi dağıttı. Görüntülerde Eser, vatandaşın ikramı paralı zannettiğinden yakınarak "Ben karşı köyün imamıyım. Millet üşümesin diye çay bisküvi dağıtıyorum. Millet paralı zannettiği için almıyor. Allah rızası için dağıtıyoruz." ifadelerini kullanıyor.
İçleri ısıtacak görüntüler! Yolda kalanlara çay ve bisküvi dağıttı | Video
"SEN NE GÜZEL BİR ADAMSIN"
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek videoyu paylaşarak "Şuhut Demirbel köyü imam hatibi Adem Eser sen ne güzel bir adamsın. Allah rızası için yolda kalanlara çay dağıttın.Allah senden razı olsun."dedi.