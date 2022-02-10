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Giriş Tarihi: 10.2.2022 00:09 Son Güncelleme: 10.2.2022 00:13

İçleri ısıtacak görüntüler! Yolda kalanlara çay ve bisküvi dağıttı

İçleri ısıtacak görüntüler! Yolda kalanlara çay ve bisküvi dağıttı

Şuhut Demirbel köyü imam hatibi Adem Eser'in yolda kalanlara Allah rızası için çay ve bisküvi dağıttı. Bu görüntüler izleyenlerin içini ısıtırken, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek videoyu paylaşarak "Sen ne güzel bir adamsın." dedi.

Şuhut Demirbel köyü imam hatibi Adem Eser'in yolda kalanlara Allah rızası için çay ve bisküvi dağıttı. Görüntülerde Eser, vatandaşın ikramı paralı zannettiğinden yakınarak "Ben karşı köyün imamıyım. Millet üşümesin diye çay bisküvi dağıtıyorum. Millet paralı zannettiği için almıyor. Allah rızası için dağıtıyoruz." ifadelerini kullanıyor.

İçleri ısıtacak görüntüler! Yolda kalanlara çay ve bisküvi dağıttı | Video

"SEN NE GÜZEL BİR ADAMSIN"

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek videoyu paylaşarak "Şuhut Demirbel köyü imam hatibi Adem Eser sen ne güzel bir adamsın. Allah rızası için yolda kalanlara çay dağıttın.Allah senden razı olsun."dedi.

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İçleri ısıtacak görüntüler! Yolda kalanlara çay ve bisküvi dağıttı
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