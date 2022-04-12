İçme suyundaki kayıp kaçağın faturası İzmirliye kesilmiş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer elektrik ücretlerindeki artışı bahane ederek Ocak ayından bu yana içme suyuna yüzde 90'a varan zam yaptı. Bununla da yetinmeyen Soyer Mart ayında içme suyu ücret tarifesindeki artışı TÜİK'in açıkladığı aylık Üretici Fiyat Endeksine bağladı. Bunun sonucu olarak da Mart ve nisan aylarında suya ek olarak yüzde 20'ye yakın zam daha geldi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız

İzmir Büyükşehir Belediyesinin iş ve işlemlerini denetleyen AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız Soyer'in elektrik faturalarını bahane ederek beceriksizliğini İzmirlinin sırtına yüklediğini gözler önüne serdi. Yapılan denetimde içme suyu şebekesindeki kayıp kaçak oranının İZSU'ya yıllık maliyetinin 660 milyon lirayı bulduğu ortaya çıktı. Denetim komisyonu raporuna şerh koyan Yıldız; kayıp kaçak bedelinden personel sayısına, yurtdışı finansmandan geçmiş yıllara yönelik eleştirilere kadar birçok konuda önerilerin yer aldığı raporda, tespit ettiği bulguları hazırladığı raporda bir bir sıraladı.

İŞTE O TESPİTLER

2020 yılında gelir bütçesi gerçekleşme oranı yüzde 109 iken 2021 yılında yüzde 104 olmuştur. Bütçe gelir ve bütçe gider sonuçlarına göre kurum bir önceki yılda bütçesini artı bakiye ile kapatırken 2021 yılında bütçesini 616 milyon 802 bin 811,96 TL eksi (-) bakiye ile kapatmıştır. 2020 yılında kayıp kaçak miktarının kurum üzerinde 660 Milyon TL civarı maliyet oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda 2021 yılı bütçe gelir ve gider arasındaki farkın kayıp kaçakların önüne geçilmesi gerekliliğini göstermektedir.

KADROLAR ŞİŞİRİLMİŞ

IZSU Genel Müdürlüğü faaliyetlerini; 2020 yılında 1198 memur, 538 işçi, 94 olan sözleşmeli olmak üzere 1830 personel ile yürütürken 2021 yılında 1.180 kadrolu memur, 97 sözleşmeli memur ve 509 kadrolu personel ile yürütmektedir. Bununla birlikte hizmetlerinin yerine getirilmesi için hizmet satın alma yoluyla; belediye şirketleri İZELMAN A.Ş'den 621, IZDOĞA'dan 2 bin 573, İZENERJİ A.Ş'den 425, bunlara ilave olarak 828 Özel Güvenlik Personeli ve 74 Stajyer olmak üzere toplam 4 bin 521 personele istihdam sağlamaktadır. Kurumda çalışan memur sayısının her geçen yıl azaldığı, sözleşmeli personel alımı yapılması dolayısıyla ilerleyen yıllarda imza yetkili personel kalmayacağı ya da çok az kalacağı, bunun da iş ve işlem hızını azaltacağı gözlenmiştir.

DIŞ BORÇLANMA STOĞUNDA YIĞILMA

Ek bütçe ile birlikte yıllık 5 milyar liraya yakın bütçesi olan kurumun, dış borçlanma nedeniyle borç stoğunda yığılma olduğu gözlenmiştir. Bu oranın 0,50 sınırının altına gerilemesi ve ilerleyen yıllarda kurumun finans ve yatırımları anlamında çıkmaza girmesini önüne geçilmesi için gerekli finansal planlamaların daha doğru yöntemlerle yapılması gerekmektedir.

ENERJİ YATIRIMLARINDA GEÇ KALINMIŞ