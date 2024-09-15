İcra gönderen ev sahibinin cinsel organını kesti

Yalova'da, Dere Mahallesi'nde ikamet eden Adnan S. (50), dairesinitahliye etmesi için icra memuru gönderen ev sahibi K.A. (69) ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Adnan S., ev sahibi K.A'yı önce yumrukladı, ardından bıçakla cinsel organını kesti. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan K.A., ameliyata alındı. Önce kaçan sonrasında polise teslim olan Adnan S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adnan S'nin, ev sahibi ile tahliye kararı kesinleştikten sonra kira konusunda anlaştıklarını, ancak ev sahibinin icrayı kaldırmadığını öne sürdüğü belirtildi. Bu olaydan sonra evde yaklaşık 1 yıl oturmaya devam ettiğini belirten Adnan S'nin, "Eşim televizyonun kablosunu kırmış. Bıçakla televizyon kablosunu tamir ediyordum. K.A. gelince küfür etti, ben de elimdeki bıçakla kestim" dediği öğrenildi.