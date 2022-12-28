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Giriş Tarihi: 28.12.2022 17:40 Son Güncelleme: 28.12.2022 17:50

İcra memurunu vuran avukat tutuklandı!

İzmit Kadıköy Mahallesinde icra memurunu kar maskesi takarak tabancayla yaralayan avukat T.E., aynı gün  İstanbul'da polis ekiplerince yakalandı Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABBAS ÇAKAR
İcra memurunu vuran avukat tutuklandı!

İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokakta önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen olayda işe gitmek üzere evinden ayrılan icra memuru Bünyamin Alyakut (54) sokak başında bulunan bir kafede oturan kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırganın silahından çıkan mermilerle 2 bacağından yaralanan Bünyamin Alyakut, kanlar içinde yere yığılırken şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAR MASKESİ TAKMIŞTI

Yaralanan icra memuru Bünyamin Alyakut ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi T.E. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri tarafından İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin İstanbul'da avukatlık yaptığı ve silahlı saldırı olayını tanınmamak için kar maskesi ile gerçekleştirdiği öğrenildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen T.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İcra memurunu vuran avukat tutuklandı!
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