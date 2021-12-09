Haberler Yaşam Haberleri İcradan araç aldı, başına gelmeyen kalmadı
Giriş Tarihi: 10.12.2021

İcradan araç aldı, başına gelmeyen kalmadı

İLKER TURAK İLKER TURAK
İcradan araç aldı, başına gelmeyen kalmadı

İcradan aldığı araç çalıntı çıktı, yerel mahkeme “Kusur yok” dedi. Anayasa Mahkemesi ise vatandaşı haklı bulup yeniden yargılama kararı verdi

İcra Müdürlüğü'nün ihalesine katılarak araç satın alan Vedat Oğuz'un aldığı araç çalıntı çıktı. Şasi numarasının bilindiği belirlenen araç yasal sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Oğuz, zararlarının tazmini için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, İcra Müdürlüğü'nün herhangi bir kusurunun bulunmadığına hükmetti.

AYM HAKLI BULDU
Bu karar sonrası Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulunan Vedat Oğuz haklı bulundu ve yeniden yargılama yapılmasına karar verildi. Yüksek Mahkeme, mülkiyet hakkının ihlal edildiğine, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılayacak
CHP'li belediye göz yumdu! Ankara'da trilyonluk rantın hesabını soran yok
Teknoloji devi Amazon'a ceza yağdı! 1,1 milyar euro ödeyecek
Kılıçdaroğlu'nun fındık sözleri sosyal medyada olay oldu
Son dakika | Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge: 5 dakika uyarısı...
Son dakika: Kanarya yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek! Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile yenişemedi...
Son dakika: Fatih Terim'den Avrupa Ligi'nde final sözleri! "Neden olmasın..."
Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 8 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Feryal Gülman’ın eşi Kemal Gülman’la 8 yıldır süren boşanma davası sonuçlandı ama…
Son dakika: 9 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
İcradan araç aldı, başına gelmeyen kalmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA