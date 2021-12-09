İcradan araç aldı, başına gelmeyen kalmadı

İcradan aldığı araç çalıntı çıktı, yerel mahkeme “Kusur yok” dedi. Anayasa Mahkemesi ise vatandaşı haklı bulup yeniden yargılama kararı verdi
İcra Müdürlüğü'nün ihalesine katılarak araç satın alan Vedat Oğuz'un aldığı araç çalıntı çıktı. Şasi numarasının bilindiği belirlenen araç yasal sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Oğuz, zararlarının tazmini için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, İcra Müdürlüğü'nün herhangi bir kusurunun bulunmadığına hükmetti.
AYM HAKLI BULDU
Bu karar sonrası Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulunan Vedat Oğuz haklı bulundu ve yeniden yargılama yapılmasına karar verildi. Yüksek Mahkeme, mülkiyet hakkının ihlal edildiğine, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.