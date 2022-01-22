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Giriş Tarihi: 22.1.2022 10:57 Son Güncelleme: 22.1.2022 11:07

İcralık araç çetesi çökertildi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
İcralık araç çetesi çökertildi

Gaziantep merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda sahte belgelerle icralık araç satışı yapan 8 kişi yakalandı.

Gaziantep merkezli bir grubun icralık araçları aynı günde farklı illerde sahte belgelerle satışlarını gerçekleştirerek çok sayıda kişiyi dolandırdıkları yönündeki şikayetler üzerine Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmaların ardından şüphelilerin çalışma yöntemini çözen ekipler önceki gün Diyarbakır-Mersin-Bursa ve Tunceli illerinde adli makamların koordinesinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, sahte belgelerle icralık araçların aynı gün satışını gerçekleştirmek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 8 şahıs yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda araç ruhsatı ve 1 adet çalıntı kaydı bulunan sahte plaka takılı lüks araç ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

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İcralık araç çetesi çökertildi
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