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Giriş Tarihi: 20.11.2021 22:29

İçtiği kolonya hayatına mal oldu

DHA
İçtiği kolonya hayatına mal oldu

Kırıkkale'de, kolonya içtiği iddia edilen Mustafa Işık'ın (32) terk edilmiş bir inşaatta cansız bedeni bulundu

Yoldan geçen vatandaşlar, akşam saatlerinde Çallıöz Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki metruk inşaatın zemininde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Mustafa Işık olduğu tespit edildi. Işık'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Cesedin yanında boş kolonya şişeleri bulunduğu belirtilirken, Işık'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek. Mustafa Işık'ın daha önce de kolonya içtiği için hastaneye kaldırılarak tedavi gördüğü öğrenildi.

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İçtiği kolonya hayatına mal oldu
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