İdari izin özel sektörü kapsıyor mu? Özel sektör idari izin kullanabilir mi?

İDARİ İZİN ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSAR MI?

İdari izin ya da idari tatil resmiyette kamu çalışanlarına geliyor. Özel sektörde idari izin kullanılmıyor. Ancak bu yine de işçi ve işveren arasındaki anlaşmaya bağlı olabilir.

Özel sektör çalışanlarının bu günlerde izin kullanmak istemesinde yıllık izinden düşme ya da maaş kesintisi söz konusu değil.