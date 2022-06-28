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Giriş Tarihi: 28.6.2022 16:30

İdari izin özel sektörü kapsıyor mu? Özel sektör idari izin kullanabilir mi?

İdari izin özel sektörü kapsıyor mu? Özel sektör idari izin kullanabilir mi?

Kamu çalışanlarından sık sık duyulan idari izin ifadesinin özel sektör için ne anlam ifade ettiği sorgulanmaya başladı. Kurban Bayramı tatili yaklaşırken “idari izin özel sektörü kapsıyor mu?” sorusu yanıt arıyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığı duyurulmuştu. Özel sektör çalışanları soruyor: Özel sektör idari izin kullanabilir mi? İşte idari tatil hakkında merak edilenler…

İdari izin özel sektörü kapsıyor mu? sorusu geçtiğimiz gün duyurulan bayram tatili müjdesi ardından sorgulanmaya başladı. Toplamda 9 güne çıkan resmi tatil kamuda karşılık buluyor ancak özel sektör durumu merak konusu. Özel sektörde işçi ve işveren merak ediyor: Özel sektör idari izin kullanabilir mi? İşte idari izin özel sektör durumu…

İDARİ İZİN ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSAR MI?

İdari izin ya da idari tatil resmiyette kamu çalışanlarına geliyor. Özel sektörde idari izin kullanılmıyor. Ancak bu yine de işçi ve işveren arasındaki anlaşmaya bağlı olabilir.

Özel sektör çalışanlarının bu günlerde izin kullanmak istemesinde yıllık izinden düşme ya da maaş kesintisi söz konusu değil.

İDARİ İZİN NEDİR, ÖZEL SEKTÖR KULLANABİLİR Mİ?

İdari izin Bakanlar Kurulu tarafından verilen kamu çalışanları, belediye ve devlet sanatçıları için geçerli olan bir izin türü. Bu izinden özel sektörün yararlanması işçi ve işveren arasındaki karara bağlı olarak gerçekleşebiliyor.

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İdari izin özel sektörü kapsıyor mu? Özel sektör idari izin kullanabilir mi?
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