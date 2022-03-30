Çanakkale’de iddia uğruna denize atlamıştı: Son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bulunan Kilitbahir İskelesinde arkadaşlarının cebinden aldığı parayı geri alabilmek için girdiği denizden sahil güvenlik ekiplerince çıkarılan ancak yaşamını yitiren lise öğrencisi Samet Umut Öner, memleketi Balıkesir'de defnedildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Samet Umut Öner için bugün Ezine Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Genç yaşta talihsiz bir olayın kurbanı olan Samet Umut Öner için cenazede ailesi ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Samet Umut Öner kılınan cenaze namazının ardından Balıkesir'e götürülerek aile mezarlığında defnedildi.

NE OLMUŞTU

Çanakkale'de önceki gün gece saatlerinde iskelede arkadaşlarıyla bir süre sohbet eden Öner'in cebinden arkadaşları cebindeki 100 lirayı gizlice aldı. Parasını isteyen Öner, arkadaşının "denize atlayıp tekneye dokunması halinde parasını geri vereceğini" söylemesi üzerine iddiaya girdiler. Arkadaşının "yapamazsın" demesi üzerine Öner, iskeleye çıkıp bir anda kendini soğuk sulara attı. Tekneye doğru kulaç atan Öner, tekneye dokunmasına rağmen dönerken arkadaşının "görmedik" demesi üzerine tekrar tekneye doğru yüzmeye başladı.

KARANLIK SULARDA KAYBOLDU

Boğazdaki ters akıntıya daha fazla dayanamayan Samet Umut Öner, biranda gözden kayboldu. Samet Umut Öner'in suda kaybolduğunu gören arkadaşları hemen çevreden yardım istedi. Öner'in suda kaybolduğunu gören çevredekiler suya atlayarak uzun bir süre Öner'i aradı fakat aralar sonuçsuz kaldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen Sahil güvenlik ekipler Öner'i aramalar sonucu denizden çıkarmayı başardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede kalbi durduğu belirlenen talihsiz çocuğu ekipler hayata döndürmeyi başardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Samet Umut Öner, sabah saatlerinde hayata daha fazla tutunamadı ve yaşamını yitirdi.