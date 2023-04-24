Haberler Yaşam Haberleri İddianamede şok sözler! Uyuşturucu duyulursa Dikran Bey...
Giriş Tarihi: 24.4.2023

İddianamede şok sözler! Uyuşturucu duyulursa Dikran Bey...

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İddianamede şok sözler! Uyuşturucu duyulursa Dikran Bey...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından emlak kralı Dikran Masis'in avukatı Semin Şen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Semih Şen hakkında Dikran Masis'in kızı Alexandra Lisa Masis'in eski eşi Şafak Susamcıoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



İddanamede, Şen'in Susamcıoğlu'na, "Bu insanlar güçlü insanlar. Akıllı ol. Teklifimizi kabul et. Bu işi de büyütmeden çözelim. Eğer sen çiçek, böcek, eroin konusunu açarsan bu adamlar seni böcek gibi ezerler. Özellikle uyuşturucu duyulursa Dikran Bey senin ananı s... Ben de sana yaşama hakkı vermem. Seni doğduğuna pişman ederim" dediği yer aldı. Şen önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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İddianamede şok sözler! Uyuşturucu duyulursa Dikran Bey...
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