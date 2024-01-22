İdeal tatil süresi 8 gün

Uzmanlar en iyi tatil süresini açıkladı. Washington Post'a konuşan uzmanlar, en iyi dinlenme için ideal tatil süresiyle ilgili farklı görüşleri değerlendirdi. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden Mary Helen Immordino-Yang, 8 günlük bir tatil önerirken Massachusetts Amherst Üniversitesi'nden Susan Whitbourne ise 7 günlük bir tatilin ideal olduğunu belirtti. Birçok uzman ise 10 ila 20 gün arasında değişen önerilerde bulundu. Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nden bilim insanlarının 2012'de yaptığı çalışmada, dinlenme ve rahatlama açısından en ideal dönemin tatilin 8. günü olduğu belirtilmişti.