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Giriş Tarihi: 10.12.2022 15:29 Son Güncelleme: 10.12.2022 16:16

İdil polisi minik öğrencileri bilgilendirdi

Şırnak’ın İdil ilçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri tarafından anaokulu öğrencilerine “Güvenli Eğitim” projesini anlattı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
İdil polisi minik öğrencileri bilgilendirdi

Şırnak'ın İdil ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler tarafından "Güvenli Eğitim" projesi çerçevesinde anaokulu öğrencilerine genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

İdil İlçe Emniyet Müdürü Ali Pehlivan'ında katıldığı etkinlikte görevli polisler tarafından "Güvenli Eğitim" projesi çerçevesinde anaokulu öğrencilerine genel güvenlik konularında bilgilendirme sunumu yapıldı.

"Polis Ne Yapar" bilgilendirme videosu izletilen minik öğrencilere daha sonra mesleki tanıtım hakkında bilgiler aktarıldı. Öğrencilere yapılan bilgilendirme de okula geliş gidişlerde büyüklerin ellerini bırakmamaları, koşarak sokak ve caddeye çıkmamaları, yabancı şahıslardan hediye alınmaması, tanımadıkları kişilerin kendilerine yakınlık göstermelerine izin vermemeleri, tanımadıkları kişilerle bir yere gitmemeleri ve tanımadıkları kişilerin araçlarına binmemeleri konuları geniş bir biçimde görseller eşliğinde anlatıldı.

Etkinlik sonunda öğrencilere değişik hediyeler dağıtıldı.

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İdil polisi minik öğrencileri bilgilendirdi
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