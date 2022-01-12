Haberler Yaşam Haberleri İDO ve BUDO'dan sefer iptali! Olumsuz hava koşulları nedeniyle...
Giriş Tarihi: 12.1.2022 08:13

İDO ve BUDO'dan sefer iptali! Olumsuz hava koşulları nedeniyle...

DHA
İDO ve BUDO’dan sefer iptali! Olumsuz hava koşulları nedeniyle...

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler şöyle:

İDO:

07.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
07.45 -Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.15 - Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

BUDO:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

EN ÇOK OKUNANLAR

Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin ile pozları ilgi odağı oldu!
SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Görgü tanıklarından çarpıcı sözler: Beni geçer geçmez...
Bağcılar'da halk ekmek servisi gecikti, vatandaş tepki gösterdi! 100 metreden fazla kuyruk oluştu
Fransız askısıyla gülüşünü kaybetti! Genç kızın hayatı karardı
Altın fiyatları FED DARBESİ yedi: Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 11 Ocak 2022 bugün ne kadar, kaç TL oldu?
TL mevduata dönüşümde kur farkı ve altın kazançlarına kurumlar vergisi istinası geliyor
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’dan aşk itirafı sonrası ilk poz! Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’ın mutluluk pozu!
Seren Serengil’e ve Eylem İpek Şafak arasında görülen davada flaş!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar: Vesayeti yendik, terörün başını ezdik
Bolu’da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
İDO ve BUDO'dan sefer iptali! Olumsuz hava koşulları nedeniyle...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA