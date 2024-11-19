İETT 2025 bütçesi 60 milyar 800 milyon TL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Kasım ayı 4'üncü oturumunda İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğünün 2025 yılı mali bütçesi kabul edildi. Meclis 2'nci Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'de bulunan binasındaki meclis salonunda yapılan toplantıda İETT Genel Müdürü İrfan Demet kurumun 2025 yılı mali bütçe ve performans programına ilişkin ilişkin sunum gerçekleştirdi.

60 METROBÜS ALINACAK

Demet, 2024 yılında İETT filosuna 252 metrobüs kazandırdıklarını, 2025 yılında da 60 metrobüs kazandıracaklarını ifade etti. İETT'nin 2025 yılı bütçesinin 60 milyar 800 milyon olduğunu gelir bütçesinin ise 46 milyar 400 milyon olduğunu belirten Demet, bütçe denkliği için 14 milyar 400 milyon borçlanma yapılacağını belirtti.

İETT bütçesine ilişkin Demet, şu bilgileri verdi: "2025 yılı gider bütçemiz 60 milyar 800 milyon lira olup, personel giderleri 2 milyar 633 milyon 784 bin lira, SGK giderleri 668 milyon 423 bin lira, mal ve hizmet alım giderleri 36 milyar 601 milyon 923 bin lira, faiz giderleri 436 milyon 760 bin lira, cari transferler 38 milyon 660 bin lira, sermaye giderleri 16 milyar 420 milyon 450 bin lira. 2025 yılı gelir bütçemiz 46 milyar 400 milyon lira olup, açığın finansmanı ise 14 milyar 400 milyon liradır."