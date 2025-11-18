İETT 2026 yılında 14 milyar 500 milyon TL iç ve dış borçlanma yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı 5'inci oturumunda İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Kurulu gerçekleştirildi.Meclis 2'nci Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleşen oturumda gerçekleşen İETT Genel Kurulu 'nda sunum yapan Genel Müdür İrfan Demet, "2026 yılı gider bütçemiz 70 milyar 500 milyon lira olup personel giderleri 2 milyar 468 milyon 181 bin lira, SGK giderleri 409 milyon 590 bin lira, mal ve hizmet alım giderleri 46 milyar 901 milyon 174 bin lira, faiz giderleri 500 milyon lira, cari transferler 57 milyon 555 bin lira, sermaye giderleri 16 milyar 663 milyon 500 bin lira, yedek ödenek 3 milyar 500 milyon liradır" dedi. İrfan Demet, İETT'nin 2026 yılı gelir bütçesinin ise 56 milyar lira olduğunu aktararak, "Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 18 milyar 113 milyon 600 bin lira, alınan bağış ve yardımlar 30 milyar lira, diğer gelirler 1 milyar 886 milyon 400 bin lira, sermaye gelirleri 6 milyar lira, açığın finansmanı ise 14 milyar 500 milyon liradır" diye konuştu.

'BÜTÇE AÇIĞI 2 KAT ARTTI'

Mecliste İETT'nin mali durumu hakkında konuşma yapan AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız, İETT'nin 2026 yılı tahmini gider bütçesinin 75 milyar 100 milyon, tahmin edilen gelirinin 56 milyar lira olduğunu söyledi. Aradaki farkın bütçe açığı olduğunu aktaran Yıldız, "2026 yılında yüzde 26 bütçe açığı verilmiş. 2019'da belediyeyi aldıkları zaman yüzde 13. Tam iki katı artmış" ifadelerini kullandı.

'555 ARAÇ ALIMI PLANLANIYORDU HİÇ ARAÇ ALIMI YAPILMADI'

Yıldız, "2019 yılındaki bütçede mal ve hizmet oranları yüzde 76'yken, 2025 yılında mal ve hizmet alımı yüzde 87'lere yükselmiştir. Bu da demek oluyor ki yedek ödenek ve diğer zorunlu gider kalemleri eklediğimizde yatırıma kalan rakam yok denecek kadar azdır. 2025 yılı itibarıyla yatırıma kağıt üzerinde ayrılan pay yüzde 28 olsa da yatırıma dönüşen bütçe sadece yüzde 2. Bu yüzde 2'lik yatırımda ise açık, kapalı, akıllı, akılsız kapalı durak yapımları ve lisans alımları var. 2025 yılında araç alımı için ayrılan bütçe 12 milyar 471 milyon lira. Bu rakamla 555 araç alımı planlıyorlardı. Sizce kaç adet araç aldılar? Ne 300'ü, ne 200'ü, ne 400'ü, ne 100'ü. CHP'li İBB yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İETT'ye bir tane araç bile alamamıştır" diye konuştu.

'BİLET FİYATI YÜZDE BİN 346 ORANINDA ARTTI'

Tek bir araç bile alınmamasının bir nedeni olması gerektiğini belirten Yıldız, "Nedeni gayet açık. Sayıştay raporlarında açık açık yazılmış. Bakım onarım giderlerinin kontrol edilememesi. Bu kontrolsüzlük öyle bir hale geldi ki İETT'nin kasası bakım onarım firmasının kasası olmuş . 2019'da 2 lira 60 kuruş olan İETT bileti 2025'te 35 lira oldu. Yani yüzde bin 346 arttı. İstanbul halkı adına çağrımız 'İstanbul'da ulaşımı ucuzlatacağız.' diyen CHP'li başkanın dava arkadaşlarıysanız ki öyle olduğunuzu söylüyorsunuz, İETT'ye zam yapmak yerine gelin yüzde 25 indirim yapalım" dedi.