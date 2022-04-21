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Giriş Tarihi: 21.4.2022 16:41

İETT  araçları çarpışan arabaları geçti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İETT  araçları çarpışan arabaları geçti

Kağıthane'de İETT otobüsü 6 araca çarptı , Beykoz’da İETT otobüsü kaldırıma çıktı 6 kişi yaralandı

İstanbul'da son günlerde İETT otobüslerinin kazaları gündemi meşgul ediyor. Kağıthane Seyrantepe'de şoförünün kalp krizi geçirdiği belirtilen İETT otobüsü kontrolden çıkarak 6 araca çarptı. Kaza anında kaldırımda yürüyen vatandaşlar kaçarak ölümden kılpayı kurtuldular. Beykoz'da da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırıma çıkarak, yol kenarındaki taşlara çarptı. Kazada şoför Sait Sefa Aydın ile birlikte 6 kişi yaralandı.
Kağıthane Yeşilce Mahallesi Sanayi Durağı'nda sabah saat 09.30 sıralarında hareket halindeki 34 ZP 3826 plakalı ve 27E hat numaralı İETT otobüsü şoförü Ebamüslüm Akdaşlı'nın kalp krizi geçirmesi üzerine kontrolden çıkıp 6 araca vurarak durdu. Bu sırada kaldırımda yürüyen vatandaşlar kendilerine doğru gelen otobüsten kaçarak kurtuldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ebamüslüm Akdaşlı'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.



BEYKOZ'DA İETT OTOBÜSÜ KAZASI
Günün ikinci İETT kazası da Beykoz'da meydana geldi. Kaza saat 12.30 sıralarında Beykoz Kanlıca Mahallesi Barış Manço Caddesi Beykoz yönünde meydana geldi. Sait Sefa Aydın'nın kullandığı 34 TN 2009 plakalı İETT otobüsü, şoförünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıktı. Otobüs kayalara vurdu. Kazada otobüs şoförü Sait Sefa Aydın ile otobüste bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Beykoz Sahil Yolu kısmen trafiğe kapanırken, polis ekipleri tek şeritten kontrollü olarak trafik akısını sağladı. Kaza yapan otobüsün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza sırasında otobüste olan bir yolcu, "Otobüsün içindeydik. Yoldan çıkınca vura vura gitti. Arabanın içi bir anda duman oldu. Herkes yerdeydi" dedi.

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İETT  araçları çarpışan arabaları geçti
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