Haberler Yaşam Haberleri İETT çilesi bitmiyor
Giriş Tarihi: 24.8.2024

İETT çilesi bitmiyor

İETT çilesi bitmiyor
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında arızasız gün geçmiyor. Dün TEM otoyolu Kağıthane istikametinde seyreden İETT otobüsü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi mevkiinde aniden arızalandı. Otobüsten inen yolcular uzun süre TEM'in ortasında başka bir otobüsün gelmesini bekledi. İETT otobüsü ise arıza ekibinin müdahalesinin ardından bölgeden çekildi. Önceki gün de Beykoz'da yolcusuz olarak seyreden İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otoyolda trafik yoğunluğu oluştu
ARKADAŞINA GÖNDER
İETT çilesi bitmiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA